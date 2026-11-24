Am 24.11.2016 wurde das KION GROUP-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 54.56 EUR wert. Bei einem KION GROUP-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 183.284 KION GROUP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des KION GROUP-Papiers auf 30.66 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’619.50 EUR wert. Damit wäre die Investition um 43.80 Prozent gesunken.

Der Marktwert von KION GROUP betrug jüngst 3.83 Mrd. Euro. Der KION GROUP-Börsengang fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der KION GROUP-Aktie belief sich damals auf 24.19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch