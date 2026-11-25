RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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RENK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renk von 72 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George McWhirter kappte seine Ergebnisprognosen für den Panzergetriebebauer bis 2030 um bis zu 9 Prozent. Er berücksichtigte dabei die Übernahme von David Brown Defence und die Trennung vom Gleitlagergeschäft. McWhirter wies auf den enormen Bewertungsabschlag der Renk-Aktien gegenüber der Branche hin. Er liege bei 30 Prozent./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.66 €
|
Abst. Kursziel*:
22.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.45%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
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