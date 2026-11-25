Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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Jungheinrich Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich von 33 auf 24 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. 2027 werde nicht einfach für die Branche Warenlagerlogistik, schrieb Timothy Lee am Mittwoch. Er rechnet damit, dass sich der Kampf mit der chinesischen Konkurrenz intensiviert. Zudem sieht er Margengegenwind durch die Kosten und möglicherweise auch ein abnehmendes Auftragswachstum. Insgesamt vermisst Lee bei Kion und Jungheinrich Kurstreiber, wobei er Kion für noch anfälliger hält. Hier weise auch der Konsens besonders hohe Rückschlagsrisiken auf./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
20.26 €
|
Abst. Kursziel*:
18.46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
19.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.36%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
|
10.11.26
|Jungheinrich-Aktie legt dennoch zu: Konzern senkt die Ziele für 2030 (AWP)
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10.11.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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06.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
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31.10.26
|So schätzen die Analysten die Jungheinrich-Aktie im Oktober 2026 ein (finanzen.net)
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21.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
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21.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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21.10.26
|SDAX aktuell: SDAX liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
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08.10.26
|XETRA-Handel SDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Jungheinrich AG
|07:30
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|11.11.26
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|11.11.26
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|Warburg Research
|11.11.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Jungheinrich Equal Weight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|11.11.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|11.11.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|Jungheinrich Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Jungheinrich AG
|17.58
|-6.14%
Aktuelle Aktienanalysen
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