KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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KION GROUP Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion von 46 auf 32 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. 2027 werde nicht einfach für die Branche Warenlagerlogistik, schrieb Timothy Lee am Mittwoch. Er rechnet damit, dass sich der Kampf mit der chinesischen Konkurrenz intensiviert. Zudem sieht er Margengegenwind durch die Kosten und möglicherweise auch ein abnehmendes Auftragswachstum. Insgesamt vermisst Lee bei Kion und Jungheinrich Kurstreiber, wobei er Kion für noch anfälliger hält. Hier weise auch der Konsens besonders hohe Rückschlagsrisiken auf./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Equal Weight
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
30.11 €
|
Abst. Kursziel*:
6.28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.93%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
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|EQS-News: Dr. Mohsen Sohi legt Aufsichtsratsvorsitz der KION GROUP AG zum Jahresende nieder (EQS Group)
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18.11.26
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17.11.26
|MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
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10.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Mittag freundlich (finanzen.ch)
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10.11.26
|MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KION GROUP-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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