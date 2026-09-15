KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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15.09.2026 10:02:07
MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in KION GROUP-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem KION GROUP-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38.15 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26.212 KION GROUP-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’066.84 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Papiers am 14.09.2026 auf 40.70 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6.68 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für KION GROUP eine Börsenbewertung in Höhe von 5.66 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des KION GROUP-Papiers fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der KION GROUP-Anteilsschein bei 24.19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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