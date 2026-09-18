Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.14 Prozent fester bei 31’490.81 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 351.284 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.085 Prozent auf 31’421.44 Punkte an der Kurstafel, nach 31’448.12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31’563.81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31’377.99 Punkten erreichte.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 0.166 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 18.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31’839.83 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 32’665.55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30’470.71 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 1.65 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 8.97 Prozent auf 75.90 EUR), RENK (+ 4.15 Prozent auf 41.70 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3.75 Prozent auf 88.50 EUR), AIXTRON SE (+ 3.72 Prozent auf 35.43 EUR) und JENOPTIK (+ 2.89 Prozent auf 40.64 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen AUMOVIO (-3.20 Prozent auf 36.30 EUR), freenet (-3.03 Prozent auf 24.34 EUR), KION GROUP (-2.87 Prozent auf 40.57 EUR), United Internet (-2.45 Prozent auf 27.04 EUR) und Salzgitter (-1.90 Prozent auf 54.15 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 995’314 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 42.366 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch