Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Der MDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1.40 Prozent schwächer bei 31’630.70 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 359.810 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.026 Prozent auf 32’086.75 Punkte an der Kurstafel, nach 32’078.48 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31’554.42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 32’089.69 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 2.19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’251.14 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, lag der MDAX noch bei 31’292.79 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Wert von 30’148.88 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell AUMOVIO (+ 2.02 Prozent auf 37.95 EUR), freenet (+ 1.47 Prozent auf 24.84 EUR), AUTO1 (+ 1.20 Prozent auf 20.20 EUR), Talanx (+ 1.09 Prozent auf 120.50 EUR) und HELLA GmbH (+ 0.84 Prozent auf 71.70 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Bilfinger SE (-7.45 Prozent auf 74.50 EUR), Salzgitter (-7.32 Prozent auf 55.70 EUR), KION GROUP (-5.80 Prozent auf 43.40 EUR), TAG Immobilien (-5.60 Prozent auf 11.47 EUR) und Aurubis (-5.32 Prozent auf 171.00 EUR).

Welche Aktien im MDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3’149’286 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 40.881 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3.39 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.31 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch