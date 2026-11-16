JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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JENOPTIK Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Jenoptik auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 48 Euro belassen. Die finalen Zahlen zum dritten Quartal hätten seinen positiven Anlagehintergrund bestätigt, aber mit Blick auf seine Prognosen keine wesentlichen neuen Impulse geliefert, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies könnten vom Kapitalmarkttag des Hightech-Unternehmens am 3. Dezember kommen./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Kaufen
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
35.62 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
35.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AG
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13.11.26
|MDAX aktuell: MDAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
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13.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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13.11.26
|MDAX aktuell: MDAX nachmittags in Rot (finanzen.ch)
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13.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter (finanzen.ch)
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13.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
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13.11.26
|TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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12.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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11.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu JENOPTIK AG
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|28.10.26
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|28.10.26
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|DZ BANK
|12.11.26
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|11.11.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|JENOPTIK Buy
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|22.10.26
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|UBS AG
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
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|12.08.26
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|12.05.26
|JENOPTIK Neutral
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|26.03.26
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