JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
34.50CHF
0.36CHF
1.05 %
13:07:29
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.11.2026 11:43:22
JENOPTIK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. In den neuen Details zum dritten Quartal habe es keine Überraschungen gegeben, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand stütze die Prognose für das Geschäftsjahr 2027, die über den Markterwartungen liege./rob/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.14 €
|
Abst. Kursziel*:
37.32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.21%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
11.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochmittag im Minus (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
10.11.26
|TecDAX-Handel aktuell: mittags Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu JENOPTIK AG
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|22.10.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|JENOPTIK AG
|34.58
|1.29%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:32
|
Warburg Research
FUCHS Buy
|12:31
|
DZ BANK
NVIDIA Kaufen
|12:28
|
DZ BANK
Volkswagen Halten
|12:20
|
JP Morgan Chase & Co.
IONOS Overweight
|12:19
|
JP Morgan Chase & Co.
Talanx Overweight
|12:18
|
JP Morgan Chase & Co.
Salzgitter Overweight
|12:17
|
JP Morgan Chase & Co.
Hapag-Lloyd Underweight