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22.10.2026 11:39:44

JENOPTIK Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 41,50 auf 45,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Olivier Calvet verwies am Mittwoch auf die Stärke der Margen und des Auftragseingangs im dritten Quartal. Die aktualisierte Prognosespanne des Technologiekonzerns erscheine zu konservativ./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JENOPTIK AG Neutral
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Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
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