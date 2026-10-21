JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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22.10.2026 11:39:44
JENOPTIK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 41,50 auf 45,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Olivier Calvet verwies am Mittwoch auf die Stärke der Margen und des Auftragseingangs im dritten Quartal. Die aktualisierte Prognosespanne des Technologiekonzerns erscheine zu konservativ./rob/gl/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Neutral
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37.90 €
|
Abst. Kursziel*:
20.05%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
38.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.67%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|15.10.26
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|Deutsche Bank AG
|10.09.26
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