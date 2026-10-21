JENOPTIK 35.12 CHF -6.00% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 41,50 auf 45,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Olivier Calvet verwies am Mittwoch auf die Stärke der Margen und des Auftragseingangs im dritten Quartal. Die aktualisierte Prognosespanne des Technologiekonzerns erscheine zu konservativ./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.