SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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SpaceX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 230 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der "historische Fang" nach dem Starship-Flug 15 ebne den Weg für die schnelle Wiederverwendbarkeit der Raketen, schrieb Gavin Parsons am Montag. Das erstmalige Wiederauffangen der oberen Stufe des Riesen-Raketensystems auf dem Weltraumbahnhof sieht Parsons auch als Meilenstein für die Senkung der Startkosten und letztlich des günstigeren Zugangs zum Weltraum./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 230.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 139.11
|
Abst. Kursziel*:
65.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 139.11
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.34%
|
Analyst Name::
Gavin Parsons
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SpaceX
|
15.11.26
|SpaceX fängt Riesen-Rakete Starship erstmals wieder auf (AWP)
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14.11.26
|SpaceX-Aktie nach Starship-Rückschlag: Testflug endet ohne den erhofften Fang (AWP)
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14.11.26
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12.11.26
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12.11.26
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12.11.26
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12.11.26
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|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|12:47
|SpaceX Buy
|UBS AG
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|12:47
|SpaceX Buy
|UBS AG
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|116.70
|1.66%
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