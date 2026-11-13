TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden JENOPTIK-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das JENOPTIK-Papier bei 20.14 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 49.652 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’875.87 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Papiers am 12.11.2026 auf 37.78 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 87.59 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von JENOPTIK belief sich zuletzt auf 2.19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch