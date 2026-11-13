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|Profitable JENOPTIK-Investition?
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13.11.2026 10:02:23
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren JENOPTIK-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurden JENOPTIK-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das JENOPTIK-Papier bei 20.14 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 49.652 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’875.87 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Papiers am 12.11.2026 auf 37.78 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 87.59 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von JENOPTIK belief sich zuletzt auf 2.19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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