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16.11.2026 14:33:00
Novartis-Aktie springt an: Positive EU-Empfehlung für Cosentyx bei Jugendlichen
Novartis hat für sein Medikament Cosentyx eine positive Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur erhalten.
Dabei handelt es sich um eine chronische Hautkrankheit, teilte Novartis am Freitagabend mit. Bei dieser würden sich schmerzhafte Abszesse bilden, die aufbrechen und Narben hinterlassen könnten.
Die Empfehlung gilt laut Novartis für Jugendliche mit mittelschwerer bis schwerer aktiver HS, bei denen eine herkömmliche systemische Behandlung nicht ausreichend angeschlagen hat. Die EU-Kommission werde voraussichtlich innerhalb von rund zwei Monaten über die Zulassung entscheiden.Für die Novartis-Papiere geht es via SIX zwischenzeitlich um 1,48 Prozent nach oben auf 136,04 Franken.
ra
Basel (awp)
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