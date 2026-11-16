Roche-Aktie im Plus: Pharmakonzern erhält US-Zulassung für Gazyva bei seltener Nierenkrankheit

Gazyva ist damit das erste und einzige Medikament, das die US-Gesundheitsbehörde FDA speziell für diese Erkrankung zugelassen hat.

Bei dieser seltenen Autoimmunerkrankung greift das Immunsystem die Filtereinheiten der Nieren an, was zu Nierenversagen führen kann, wie der Pharmakonzern Roche am Montag mitteilte. Unbehandelt entwickeln bis zu 30 Prozent der Betroffenen innerhalb von zehn Jahren ein Nierenversagen.

Die Zulassung basiert auf einer klinischen Phase-III-Studie namens Majesty. Für Gazyva ist es die dritte FDA-Zulassung im Bereich immunvermittelter Nierenerkrankungen, nach bereits bestehenden Zulassungen beim idiopathischen nephrotischen Syndrom und der Lupus Nephritis. Die Europäische Arzneimittelbehörde prüft derzeit ebenfalls eine Zulassung von Gazyva für den systemischen Lupus erythematodes.

Die Roche-Aktie steigt im Schweizer Handel zeitweise um 0,49 Prozent auf 414 Franken.

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Basel (awp)