|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktienanalyse
|
16.11.2026 13:07:44
Rheinmetall-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Rheinmetall-Papiers durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Sam Burgess.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall von 2100 auf 1350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess senkte seine Umsatzerwartungen für 2030 deutlich. Die bisherigen Annahmen hätten zu wenig Abweichstoleranz gehabt, beispielsweise für Zulieferverzögerungen. Er kann sich vorstellen, dass Rheinmetall auf dem Kapitalmarkttag auch auf das nun von ihm erwartete Niveau von rund 35 Milliarden Euro zurückrudert. Eine konservativere Planung könnte das Vertrauen wieder stärken, und letzteres sei aktuell das Hauptproblem.
Aktienanalyse online: Die Rheinmetall-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:51 Uhr 3.9 Prozent auf 795.70 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 69.66 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 110’182 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2026 um 48.5 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
12:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Mittag positiv (finanzen.ch)
|
12:26
|Montagshandel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht am Montagmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel DAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|12:19
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.