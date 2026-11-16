Rheinmetall-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall von 2100 auf 1350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess senkte seine Umsatzerwartungen für 2030 deutlich. Die bisherigen Annahmen hätten zu wenig Abweichstoleranz gehabt, beispielsweise für Zulieferverzögerungen. Er kann sich vorstellen, dass Rheinmetall auf dem Kapitalmarkttag auch auf das nun von ihm erwartete Niveau von rund 35 Milliarden Euro zurückrudert. Eine konservativere Planung könnte das Vertrauen wieder stärken, und letzteres sei aktuell das Hauptproblem.

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Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:51 Uhr 3.9 Prozent auf 795.70 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 69.66 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 110’182 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2026 um 48.5 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 14:01 / GMT

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