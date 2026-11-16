NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX nach erfolgreichem Wiederauffangen einer Starship-Rakete mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Ken Herbert sieht in der Rückkehr der oberen Stufe des Riesen-Raketensystems einen weiteren entscheidenden Schritt hin zur Wiederverwendbarkeit dieser Raketen. Er wertete dies am Montag entsprechend positiv für die Aktien. Herbert fürchtet aber gleichzeitig das Risiko weiter negativer Schlagzeilen, die es infolge politischen Gegenwinds beim Ausbau von Rechenzentren geben könne./rob/tih/ag;