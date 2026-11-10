JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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11.11.2026 07:48:32
JENOPTIK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Optoelektronik-Konzern habe im Bericht zum dritten Quartal seine starken Eckdaten bestätigt, schrieb Lasse Stueben am Dienstag. Das Wachstum im Geschäftsjahr 2027 sei durch den Auftragsbestand gut abgesichert. Im Kapitalmarkttag im Dezember sieht er den nächsten Kurstreiber./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
36.20 €
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Abst. Kursziel*:
38.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.23%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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