LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
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16.11.2026 12:44:52
LEG Immobilien Neutral
LEG Immobilien
45.55 CHF -0.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 44,30 auf 44,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitag an die Neunmonatszahlen des Wohnungsunternehmens an./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 12:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
44.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
49.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.37%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
49.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.77%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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