SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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SpaceX Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SpaceX beim fairen Aktienwert von 125 US-Dollar auf "Verkaufen" belassen. "SpaceX ist beim Starship dem Ziel eines vollständig wiederverwendbaren Raketensystems einen bedeutenden Schritt nähergekommen", schrieb Markus Leistner am Montag nach dem erfolgreichen Flug Nummer 15. Aber gleichzeitig nehme der Kapitalbedarf im KI-Bereich "gigantische Ausmaße" an. Aus diesem Grund und wegen der hohen Bewertung rät der Experte weiter zum Verkauf./rob/ag/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Verkaufen
|
Unternehmen:
SpaceX
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Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
$ 139.11
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
$ 136.80
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Markus Leistner
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KGV*:
-
Nachrichten zu SpaceX
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15.11.26
|SpaceX fängt Riesen-Rakete Starship erstmals wieder auf (AWP)
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14.11.26
|SpaceX-Aktie nach Starship-Rückschlag: Testflug endet ohne den erhofften Fang (AWP)
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14.11.26
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13.11.26
|Aktie von Tesla und SpaceX im Plus: Gespräche über Zusammenschluss machen offenbar Fortschritte (finanzen.ch)
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12.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt am Mittag (finanzen.ch)
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12.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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12.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
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12.11.26
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Analysen zu SpaceX
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