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16.11.2026 14:24:40

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SpaceX beim fairen Aktienwert von 125 US-Dollar auf "Verkaufen" belassen. "SpaceX ist beim Starship dem Ziel eines vollständig wiederverwendbaren Raketensystems einen bedeutenden Schritt nähergekommen", schrieb Markus Leistner am Montag nach dem erfolgreichen Flug Nummer 15. Aber gleichzeitig nehme der Kapitalbedarf im KI-Bereich "gigantische Ausmaße" an. Aus diesem Grund und wegen der hohen Bewertung rät der Experte weiter zum Verkauf./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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