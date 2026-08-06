IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
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06.08.2026 10:02:29
TecDAX-Wert IONOS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IONOS von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in IONOS-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der IONOS-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das IONOS-Papier letztlich bei 15.00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.667 IONOS-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 32.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 213.33 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 113.33 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für IONOS eine Börsenbewertung in Höhe von 4.38 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der IONOS-Aktie fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des IONOS-Papiers belief sich damals auf 18.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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