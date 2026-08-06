Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’461.7819 0.5%  Dollar 0.8 -0.6%  Öl 82.3 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292SpaceX156888148
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Angriff auf NVIDIA: AMD sichert sich neuen KI-Player - Aktie schwächer
Machtwechsel im Abnehmduell: Eli Lilly hängt Novo Nordisk ab - Aktien reagieren
Suche...
ETF Sparplan

IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitabler IONOS-Einstieg? 06.08.2026 10:02:29

TecDAX-Wert IONOS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IONOS von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in IONOS-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

IONOS
30.21 CHF 6.50%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der IONOS-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das IONOS-Papier letztlich bei 15.00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.667 IONOS-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 32.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 213.33 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 113.33 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für IONOS eine Börsenbewertung in Höhe von 4.38 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der IONOS-Aktie fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des IONOS-Papiers belief sich damals auf 18.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu IONOS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten