IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
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IONOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ionos vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Nach einer starken Zunahme der Nettoneukunden im ersten Quartal dürfte es im zweiten Jahresviertel darum gegangen sein, hier erneut gewachsen zu sein, schrieb Nizla Naizer in einem Ausblick am Mittwoch. Nach rund 180.000 Nettoneunkunden im ersten Quartal laute die Konsensprognose für das zweite Quartal auf gut 90.000 unter dem Strich hinzugewonnenen Kunden./bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.20 €
|
Abst. Kursziel*:
24.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.69%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
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