Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Ballard Power-Anlage im Blick
|
06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor 3 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Ballard Power-Aktien gewesen.
Am 06.08.2023 wurde das Ballard Power-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4.83 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ballard Power-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20.704 Ballard Power-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.08.2026 54.66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2.64 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45.34 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Ballard Power einen Börsenwert von 830.38 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ballard Power Inc.
|
31.07.26
|Ballard Power-Aktie im Minus: Zahlen verfehlen die Prognosen (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Ausblick: Ballard Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
23.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel im Minus (finanzen.ch)
|
22.07.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
22.07.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite am Mittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Ballard Power Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Ballard Power am 06.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tendieren weiter bergauf -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.