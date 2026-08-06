NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor 3 Jahren gekostet

Am 06.08.2023 wurde das Ballard Power-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4.83 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ballard Power-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20.704 Ballard Power-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.08.2026 54.66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2.64 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45.34 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Ballard Power einen Börsenwert von 830.38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch