United-Internet-Tochter IONOS steigert Ergebnis - Umsatz-Prognose angehoben: Aktie dennoch unter Druck

Für den weiteren Jahresverlauf erwartet das MDax-Unternehmen eine anhaltend positive Geschäftsentwicklung und hat die Umsatz-Prognose angehoben.

Für die IONOS-Papiere ging es am Nachmittag im XETRA-Handel dennoch um etwas mehr als sechs Prozent auf rund 30 Euro nach unten. Seit Jahresbeginn haben sie fast zwölf Prozent gewonnen, mit Blick auf die vergangenen zwölf Monate aber ein Viertel eingebüsst. Analyst Toby Ogg verwies in einer Ersteinschätzung darauf, dass der Umsatz von IONOS um zwei Prozent über der Konsensschätzung liege. Das operative Ergebnis habe die Markterwartung hingegen verfehlt.

Das Management um Unternehmenschef Achim Weiss erwartet nun für 2026 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von circa acht Prozent, wie die Tochter von United Internet am Donnerstag mitteilte. Zuvor wurde hier noch ein Umsatzplus von circa sieben Prozent angepeilt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll unverändert auf 530 Millionen Euro zulegen bei einer entsprechenden Marge von 37 bis 38 Prozent.

Der Umsatz kletterte in den ersten sechs Monaten um knapp sieben Prozent auf rund 701 Millionen Euro. Analysten hatten hier im Mittel weniger auf dem Zettel. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum mit 8,2 Prozent noch höher. Die Zahl der Kunden stieg um rund 280.000 auf 6,91 Millionen und damit stärker als im Vorjahreszeitraum.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 3,5 Prozent auf 245 Millionen Euro zu. Branchenexperten hatten hier mehr erwartet. Die operative Marge sank von 36,1 auf 35,0 Prozent, was laut Mitteilung auf höhere Marketingausgaben im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist. Unter dem Strich sank der auf die Aktionäre entfallende Gewinn wegen höherer Kosten um sieben Prozent auf 107,8 Millionen Euro.

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KARLSRUHE/BERLIN (awp international)