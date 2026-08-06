IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Gewinn gestiegen
|
06.08.2026 16:10:00
United-Internet-Tochter IONOS steigert Ergebnis - Umsatz-Prognose angehoben: Aktie dennoch unter Druck
Der Internetdienstleister IONOS hat im ersten Halbjahr den Umsatz und Gewinn gesteigert.
Für die IONOS-Papiere ging es am Nachmittag im XETRA-Handel dennoch um etwas mehr als sechs Prozent auf rund 30 Euro nach unten. Seit Jahresbeginn haben sie fast zwölf Prozent gewonnen, mit Blick auf die vergangenen zwölf Monate aber ein Viertel eingebüsst. Analyst Toby Ogg verwies in einer Ersteinschätzung darauf, dass der Umsatz von IONOS um zwei Prozent über der Konsensschätzung liege. Das operative Ergebnis habe die Markterwartung hingegen verfehlt.
Das Management um Unternehmenschef Achim Weiss erwartet nun für 2026 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von circa acht Prozent, wie die Tochter von United Internet am Donnerstag mitteilte. Zuvor wurde hier noch ein Umsatzplus von circa sieben Prozent angepeilt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll unverändert auf 530 Millionen Euro zulegen bei einer entsprechenden Marge von 37 bis 38 Prozent.
Der Umsatz kletterte in den ersten sechs Monaten um knapp sieben Prozent auf rund 701 Millionen Euro. Analysten hatten hier im Mittel weniger auf dem Zettel. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum mit 8,2 Prozent noch höher. Die Zahl der Kunden stieg um rund 280.000 auf 6,91 Millionen und damit stärker als im Vorjahreszeitraum.
Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 3,5 Prozent auf 245 Millionen Euro zu. Branchenexperten hatten hier mehr erwartet. Die operative Marge sank von 36,1 auf 35,0 Prozent, was laut Mitteilung auf höhere Marketingausgaben im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist. Unter dem Strich sank der auf die Aktionäre entfallende Gewinn wegen höherer Kosten um sieben Prozent auf 107,8 Millionen Euro.
/err/zb/he
KARLSRUHE/BERLIN (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu IONOS
|
17:58
|Börse Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
17:58
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt zum Start (finanzen.ch)