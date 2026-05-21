IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
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21.05.2026
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21.05.2026 19:22:56
IONOS Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Ionos nach Quartalszahlen von 30,00 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Internetdienstleister habe mit einem spürbaren Kunden- und Ergebniswachstum überzeugt, schrieb Karsten Oblinger in einem Rückblick vom Donnerstag. Neue KI-Produkte würden gut vom Markt angenommen./rob/gl/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Kaufen
|
Unternehmen:
IONOS
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
28.18 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
28.38 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Karsten Oblinger
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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