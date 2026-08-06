S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kroger von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Kroger-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Kroger-Aktie bei 49.49 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 2.021 Kroger-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.08.2026 114.53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56.68 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14.53 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Kroger belief sich jüngst auf 35.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch