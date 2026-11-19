International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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International Consolidated Airlines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat International Airlines Group vor dem Hintergrund der hauseigenen "UK Leaders Conference" auf "Overweight" belassen. IAG-Finanzchef José Antonio Barrionuevo habe hervorgehoben, dass sich das starke Preisumfeld bis Anfang 2027 fortsetzen dürfte, schrieb Harry Gowers in einer am Mittwoch. Zudem plane die Fluggesellschaft diszipliniertes Kapazitätswachstum./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.38 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4.51 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
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|17.11.26
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|Bernstein Research
|12.11.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:17
|International Consolidated Airlines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:17
|International Consolidated Airlines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4.99
|0.73%
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|09:54
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