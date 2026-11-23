Am 23.11.2025 wurde die International Consolidated Airlines-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3.79 GBP. Bei einem International Consolidated Airlines-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26.364 International Consolidated Airlines-Aktien. Die gehaltenen International Consolidated Airlines-Aktien wären am 20.11.2026 115.63 GBP wert, da der Schlussstand 4.39 GBP betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15.63 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines bezifferte sich zuletzt auf 18.95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch