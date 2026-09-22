Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.45 Prozent stärker bei 27’244.28 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.144 Prozent auf 27’161.20 Punkte an der Kurstafel, nach 27’122.09 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 27’288.79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27’161.20 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 26’180.45 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 26’166.60 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, bei 22’788.98 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 17.25 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’288.79 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Innodata (+ 14.61 Prozent auf 69.97 USD), Monro Muffler Brake (+ 10.78 Prozent auf 14.29 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 10.51 Prozent auf 2.84 USD), Rambus (+ 8.54 Prozent auf 105.24 USD) und OraSure Technologies (+ 8.13 Prozent auf 3.99 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Mind CTI (-5.76 Prozent auf 0.98 USD), Cognex (-4.87 Prozent auf 58.97 USD), Adobe (-4.52 Prozent auf 238.25 USD), Intuit (-3.87 Prozent auf 292.35 USD) und Donegal Group B (-3.71 Prozent auf 17.89 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 28’035’574 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.674 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch