SIGA Technologies Aktie 711663 / US8269171067
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22.09.2026 16:01:04
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels stärker
Der NASDAQ Composite hält am Dienstag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.
Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0.39 Prozent auf 27’228.34 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.144 Prozent stärker bei 27’161.20 Punkten in den Handel, nach 27’122.09 Punkten am Vortag.
Bei 27’161.20 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 27’250.92 Punkten den höchsten Stand markierte.
NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26’180.45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’166.60 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Stand von 22’788.98 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 17.18 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27’250.92 Punkte. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell OraSure Technologies (+ 4.07 Prozent auf 3.84 USD), Steven Madden (+ 3.92 Prozent auf 44.51 USD), O Reilly Automotive (+ 3.79 Prozent auf 86.02 USD), JetBlue Airways (+ 3.28 Prozent auf 4.72 USD) und Oracle (+ 3.19 Prozent auf 153.30 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen SMC (-7.26 Prozent auf 411.77 USD), inTest (-4.99 Prozent auf 10.47 USD), Myriad Genetics (-4.99 Prozent auf 3.81 USD), AXT (-3.67 Prozent auf 77.00 USD) und Century Casinos (-3.57 Prozent auf 1.08 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 2’944’894 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.674 Bio. Euro den grössten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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