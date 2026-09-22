Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit Gewinnen

Am Dienstag springt der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE um 0.06 Prozent auf 7’769.65 Punkte an. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62.456 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.068 Prozent auf 7’769.97 Punkte an der Kurstafel, nach 7’764.70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’766.83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’782.19 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’674.37 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’472.79 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’693.75 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 13.29 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’816.70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Sandisk (+ 6.66 Prozent auf 1’884.36 USD), Lennar (+ 5.96 Prozent auf 82.73 USD), VF (+ 4.94 Prozent auf 13.70 USD), Norwegian Cruise Line (+ 4.63 Prozent auf 14.90 USD) und AutoZone (+ 4.40 Prozent auf 2’926.51 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Everpure A (-4.11 Prozent auf 108.99 USD), Allstate (-4.04 Prozent auf 233.04 USD), Quest Diagnostics (-3.56 Prozent auf 236.16 USD), Cerebras Systems (-3.36 Prozent auf 201.49 USD) und Coherent (-3.14 Prozent auf 311.44 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’944’894 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.674 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch