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22.09.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Intel tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Intel Aktie News: Intel tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Intel gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Intel
100.67 CHF -0.77%
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Um 16:28 Uhr ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 122,61 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'248 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Intel-Aktie legte bis auf 122,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 120,16 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 4'496'045 Intel-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 142,34 USD. 16,09 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 76,56 Prozent wieder erreichen.

Intel-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Am 23.07.2026 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Intel 16.13 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,54 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2886 19.03.2027 145247847
Long 12.324 18.12.2026 156468420
Long 18.1499 18.12.2026 157879547
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2337 12.08 160187299
Long 10.1862 8.02 160236949
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9323 9.00 157884047
Short 9.7963 4.90 157884046
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -87.48 140837012
Long 10 -10.01 155882357
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Short 14’854.61 13.96 SGBJ3U
Short 15’415.52 8.92 S7BCUU
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Long 12’548.30 8.89 SMLB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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