Intel Aktie 941595 / US4581401001
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Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die Stimmung in der Halbleiterbranche habe sich zuletzt wieder gebessert, schrieb Stacy Rasgon am Sonntag. Er hat jedoch das Gefühl, dass die Pläne von Anthropic-Chef Dario Amodei hinsichtlich einer verlangsamten KI-Entwicklung die Sorgen um die Nachhaltigkeit des Booms wieder in den Vordergrund rücken könnten. Der Experte betonte allerdings, dass ein geringeres Tempo nicht zwangsläufig auch gebremste Investitionen bedeute./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 110.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 102.94
|
Abst. Kursziel*:
6.86%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 102.94
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.86%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
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