Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0.49 Prozent fester bei 30’632.61 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.046 Prozent auf 30’496.43 Punkte an der Kurstafel, nach 30’482.35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30’649.08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30’496.43 Punkten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’308.86 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 30’347.08 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, bei 24’761.07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21.53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Shopify A (+ 7.74 Prozent auf 148.60 USD), Sandisk (+ 6.66 Prozent auf 1’884.36 USD), Nebius (+ 3.82 Prozent auf 241.70 USD), O Reilly Automotive (+ 3.79 Prozent auf 86.02 USD) und DoorDash (+ 3.06 Prozent auf 199.76 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Cisco (-2.74 Prozent auf 108.41 USD), Diamondback Energy (-2.26 Prozent auf 185.00 USD), Fortinet (-1.87 Prozent auf 171.96 USD), Baker Hughes (-1.76 Prozent auf 56.81 USD) und Palo Alto Networks (-1.64 Prozent auf 365.66 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 2’944’894 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.674 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Comcast-Aktie hat mit 6.57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6.57 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch