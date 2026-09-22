Sandisk Aktie 141821755 / US80004C2008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|S&P 500 aktuell
|
22.09.2026 22:33:53
Börse New York: S&P 500 zum Handelsende orientierungslos
Der S&P 500 zeigte sich zum Handelsschluss wenig verändert.
Letztendlich schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 7’764.64 Punkten ab. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 62.456 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.068 Prozent auf 7’769.97 Punkte an der Kurstafel, nach 7’764.70 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’756.26 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’782.19 Zählern.
So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der S&P 500 bei 7’674.37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’472.79 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’693.75 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 13.21 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’816.70 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Monolithic Power Systems (+ 8.06 Prozent auf 1’380.62 USD), Sandisk (+ 6.82 Prozent auf 1’887.04 USD), Lennar (+ 6.38 Prozent auf 83.06 USD), Moderna (+ 5.56 Prozent auf 182.56 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 5.40 Prozent auf 9.95 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil NortonLifeLock (-6.38 Prozent auf 27.29 USD), Royal Caribbean Cruises (-6.14 Prozent auf 234.89 USD), Charles Schwab (-6.11 Prozent auf 100.35 USD), Allstate (-5.50 Prozent auf 229.50 USD) und Charter A (-4.94 Prozent auf 117.26 USD).
Die meistgehandelten Aktien im S&P 500
Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 28’035’574 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.674 Bio. Euro.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf
Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.73 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu NortonLifeLock
|
22:33
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende orientierungslos (finanzen.ch)
|
20:03
|Börse New York: S&P 500 am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
18:00
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Dienstagmittag in Rot (finanzen.ch)
|
17.09.26
|S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NortonLifeLock-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
10.09.26
|S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: Diese NortonLifeLock-Dividendenzahlung wurde beschlossen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Allstate Corp.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’764.64
|0.00%
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich schwächer -- SMI geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX beendet Handel wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. An der Wall Street ging es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.