Börse New York: S&P 500 zum Handelsende orientierungslos

Letztendlich schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 7’764.64 Punkten ab. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 62.456 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.068 Prozent auf 7’769.97 Punkte an der Kurstafel, nach 7’764.70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’756.26 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’782.19 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der S&P 500 bei 7’674.37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’472.79 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’693.75 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 13.21 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’816.70 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Monolithic Power Systems (+ 8.06 Prozent auf 1’380.62 USD), Sandisk (+ 6.82 Prozent auf 1’887.04 USD), Lennar (+ 6.38 Prozent auf 83.06 USD), Moderna (+ 5.56 Prozent auf 182.56 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 5.40 Prozent auf 9.95 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil NortonLifeLock (-6.38 Prozent auf 27.29 USD), Royal Caribbean Cruises (-6.14 Prozent auf 234.89 USD), Charles Schwab (-6.11 Prozent auf 100.35 USD), Allstate (-5.50 Prozent auf 229.50 USD) und Charter A (-4.94 Prozent auf 117.26 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 28’035’574 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.674 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.73 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch