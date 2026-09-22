Intel Aktie News: Intel verteuert sich am Dienstagabend

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 122,37 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'257 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Intel-Aktie bis auf 122,74 USD. Bei 120,16 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 9'600'584 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2025 bei 28,74 USD. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 325,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,038 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 23.07.2026 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,67 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.13 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2026 1,54 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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