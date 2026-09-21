NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das Intel-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 52.87 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 189.143 Intel-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 108.60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’540.95 USD wert. Mit einer Performance von +105.41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Intel eine Börsenbewertung in Höhe von 573.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch