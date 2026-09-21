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Intel-Performance 21.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Intel-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Intel
94.40 CHF 6.70%
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Das Intel-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 52.87 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 189.143 Intel-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 108.60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’540.95 USD wert. Mit einer Performance von +105.41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Intel eine Börsenbewertung in Höhe von 573.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.9162 19.03.2027 145247846
Long 12.2217 19.03.2027 157879548
Long 21.7607 18.12.2026 157879547
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 3.3923 21.26 158679029
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Short 12.2217 9.42 159109755
Short 40.554 3.87 158726112
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -85.96 140837012
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Short 15’354.52 8.95 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’946.48 21.09.2026 15:48:29
Long 13’392.32 19.56 SJBMDU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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