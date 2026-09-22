NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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22.09.2026 22:33:53
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Zuschlägen
So bewegte sich der NASDAQ 100 zum Handelsende.
Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.82 Prozent stärker bei 30’732.40 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.046 Prozent auf 30’496.43 Punkte an der Kurstafel, nach 30’482.35 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30’770.63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30’496.43 Punkten.
NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 29’308.86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, stand der NASDAQ 100 bei 30’347.08 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 22.09.2025, einen Wert von 24’761.07 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21.92 Prozent zu. 30’770.63 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten registriert.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Monolithic Power Systems (+ 8.06 Prozent auf 1’380.62 USD), Shopify A (+ 7.12 Prozent auf 147.74 USD), Sandisk (+ 6.82 Prozent auf 1’887.04 USD), Astera Labs (+ 6.67 Prozent auf 363.46 USD) und Micron Technology (+ 5.00 Prozent auf 1’096.16 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Adobe (-4.52 Prozent auf 238.25 USD), Cisco (-4.50 Prozent auf 106.44 USD), Intuit (-3.87 Prozent auf 292.35 USD), Airbnb (-3.01 Prozent auf 161.81 USD) und Booking (-2.55 Prozent auf 164.22 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 28’035’574 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.674 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.57 erwartet. Mit 6.57 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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