Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Ein Analystenteam um den Experten Mark Newman untersuchte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie einen erweiterten Kreis an KI-Aktien, inwieweit deren Kurskorrektur dem jeweiligen Engagement der einzelnen Unternehmen im Bereich Cloud-Rechenzentren entsprach. Bei vielen Werten sei dies überzogen worden, und so böten sich selektive Chancen. Dell wird unter Server-Herstellern als Favorit genannt, aber konstruktiv gehen die Experten auch an Speicherhersteller heran. Im Chipbereich bleibt Broadcom der "US-Top-Pick". Apple gilt ihnen weiterhin als "sicherer Hafen"./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
82.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
46.97 €
|
Abst. Kursziel*:
74.60%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
49.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66.51%
|
Analyst Name::
Mark Newman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: DAX steigt (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infineon von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|14:20
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:20
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:20
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|44.99
|6.07%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:53
|
RBC Capital Markets
Novartis Sector Perform
|14:42
|
Bernstein Research
Givaudan Underperform
|14:37
|
Bernstein Research
Symrise Market-Perform
|14:31
|
Bernstein Research
Broadcom Outperform
|14:29
|
Bernstein Research
AMD Outperform
|14:24
|
Bernstein Research
ASML NV Outperform
|14:23
|
Bernstein Research
Intel Market-Perform