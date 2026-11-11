Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
47.68CHF
0.49CHF
1.04 %
10:16:10
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.11.2026 10:47:17
Infineon Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 64 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipkonzern habe solide Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen vorgelegt, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend. Der Ausblick auf das Jahr 2027 sei weniger konservativ als gedacht./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
52.06 €
|
Abst. Kursziel*:
5.65%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
52.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.44%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Infineon AG
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
07:38
|EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
07:38
|EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.11.26
|Infineon-Aktie klettert deutlich: KI, Energie und Software-Autos als Wachstumstreiber für 2026/27 (Dow Jones)
|
10.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|10:47
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07:25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07:12
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07:25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07:12
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07:12
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|10:47
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|47.68
|1.04%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Vestas Wind Systems A-S Overweight
|10:54
|
UBS AG
Delivery Hero Neutral
|10:48
|
UBS AG
Henkel vz. Neutral
|10:48
|
UBS AG
Vodafone Group Sell
|10:47
|
UBS AG
Infineon Neutral
|10:46
|
Warburg Research
Brenntag Hold
|10:45
|
Warburg Research
Medios Buy