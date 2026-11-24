Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. Das Wachstum im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz und eine branchenzyklische Erholung trieben die Gewinne an, schrieb Dirk Schlamp in einer Studie am Dienstag. Zentraler Wachstumsmotor blieben KI-Rechenzentren.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 17:39 Uhr um 9.7 Prozent auf 43.74 EUR ab. Bisher wurden heute 5’783’399 Infineon-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die Infineon-Aktie um 16.8 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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