Am Dienstag fällt der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.84 Prozent auf 3’853.18 Punkte zurück. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 535.378 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.085 Prozent auf 3’882.62 Punkte an der Kurstafel, nach 3’885.94 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3’833.51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3’887.82 Punkten.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 4’024.30 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der TecDAX auf 4’049.23 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, stand der TecDAX bei 3’459.68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 6.32 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Eckert Ziegler (+ 2.87 Prozent auf 15.04 EUR), Drägerwerk (+ 2.79 Prozent auf 125.40 EUR), IONOS (+ 2.21 Prozent auf 34.30 EUR), OHB SE (+ 2.00 Prozent auf 183.60 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1.77 Prozent auf 20.74 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen AIXTRON SE (-11.80 Prozent auf 28.26 EUR), Infineon (-5.87 Prozent auf 45.58 EUR), JENOPTIK (-4.99 Prozent auf 34.26 EUR), PVA TePla (-4.90 Prozent auf 25.64 EUR) und Siltronic (-4.48 Prozent auf 52.20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2’297’588 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207.374 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.42 zu Buche schlagen. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.26 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch