Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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Infineon Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 85 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die größte positive Überraschung sei nicht einmal aus dem hochprofitablen KI-Bereich gekommen, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum guten Quartalsbericht. Es seien vielmehr die guten Aussichten für das Geschäft mit der Autobranche. Schaller lobte den insgesamt starken Ausblick. Er hob seine Prognosen und kappte das Kursziel lediglich aufgrund der zuletzt gesunkenen Branchenbewertung./rob/ag/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51.23 €
|
Abst. Kursziel*:
46.40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.12%
|
Analyst Name::
Johannes Schaller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
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09:28
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|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
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09:28
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|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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11.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX letztendlich im Plus (finanzen.ch)
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11.11.26
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|Starker Wochentag in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
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|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
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|Infineon Neutral
|UBS AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
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|Bernstein Research
|11.11.26
|Infineon Overweight
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|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10.11.26
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|UBS AG
|28.09.26
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|UBS AG
|21.09.26
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|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|48.01
|-0.70%
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