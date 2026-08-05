Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Abgaben

Um 15:41 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.29 Prozent tiefer bei 3’970.52 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 543.799 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.181 Prozent auf 3’989.17 Punkte an der Kurstafel, nach 3’981.98 Punkten am Vortag.

Bei 3’955.77 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3’994.10 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2.91 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der TecDAX 3’899.62 Punkte auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 3’804.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’800.45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9.55 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SAP SE (+ 2.80 Prozent auf 172.06 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.79 Prozent auf 147.20 EUR), HENSOLDT (+ 2.40 Prozent auf 89.54 EUR), Ottobock (+ 1.75 Prozent auf 58.20 EUR) und QIAGEN (+ 1.33 Prozent auf 36.53 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-5.76 Prozent auf 60.05 EUR), United Internet (-2.56 Prozent auf 22.84 EUR), Nordex (-2.28 Prozent auf 38.64 EUR), SMA Solar (-1.75 Prozent auf 53.40 EUR) und Kontron (-1.17 Prozent auf 20.36 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 3’885’725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 190.027 Mrd. Euro heraus.

TecDAX-Fundamentaldaten

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch