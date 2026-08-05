United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung
|
05.08.2026 15:58:17
Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Abgaben
Der TecDAX verzeichnet am Nachmittag Verluste.
Um 15:41 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.29 Prozent tiefer bei 3’970.52 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 543.799 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.181 Prozent auf 3’989.17 Punkte an der Kurstafel, nach 3’981.98 Punkten am Vortag.
Bei 3’955.77 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3’994.10 Punkten den höchsten Stand markierte.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2.91 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der TecDAX 3’899.62 Punkte auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 3’804.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’800.45 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9.55 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern markiert.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SAP SE (+ 2.80 Prozent auf 172.06 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.79 Prozent auf 147.20 EUR), HENSOLDT (+ 2.40 Prozent auf 89.54 EUR), Ottobock (+ 1.75 Prozent auf 58.20 EUR) und QIAGEN (+ 1.33 Prozent auf 36.53 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-5.76 Prozent auf 60.05 EUR), United Internet (-2.56 Prozent auf 22.84 EUR), Nordex (-2.28 Prozent auf 38.64 EUR), SMA Solar (-1.75 Prozent auf 53.40 EUR) und Kontron (-1.17 Prozent auf 20.36 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 3’885’725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 190.027 Mrd. Euro heraus.
TecDAX-Fundamentaldaten
Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu United Internet AG
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt zum Start (finanzen.ch)
|
06.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|United Internet verdient mehr - Jahresprognose bestätigt (AWP)
|
06.08.26
|United-Internet-Tochter IONOS steigert Ergebnis - Umsatz-Prognose angehoben: Aktie dennoch unter Druck (AWP)
|
06.08.26
|United-Internet-Tochter 1&1 steigert Umsatz und Gewinn - Prognose bestätigt: Aktie legt zu (AWP)
|
06.08.26
|EQS-News: United Internet mit erfolgreichem 1. Halbjahr 2026 (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-News: United Internet with successful first half-year of 2026 (EQS Group)