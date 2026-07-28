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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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05.08.2026 08:48:12

Infineon Overweight

Infineon
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Overweight" belassen. Ergebnisse und auch der Ausblick könnten für Enttäuschung sorgen, vermutete Sandeep Deshpande in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Highlight des Quartalsberichts seien aber längerfristige Liefervereinbarungen mit Kunden im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. Das könne dem Chip-Hersteller auf Jahre hinaus Planbarkeit verschaffen, auch mit Blick auf die Produktionskapazitäten./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:36 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Infineon AG Overweight
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
96.00 €
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57.92 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
60.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
58.52%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
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