Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 102 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Halbleiterkonzern habe starke Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 formuliert, schrieb David Dai am Dienstag. Das Kursziel reduzierte er wegen der Unsicherheit hinsichtlich des Ausbautempos von KI-Rechenzentren in den USA./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
82.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
49.63 €
|
Abst. Kursziel*:
65.21%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
51.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58.03%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
07:38
|EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
07:38
|EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
10.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Am Dienstagmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Gewinne in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|07:25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07:12
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07:25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07:12
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07:25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07:12
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|47.19
|11.48%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:36
|
Deutsche Bank AG
Medios Buy
|08:36
|
Deutsche Bank AG
HENSOLDT Buy
|08:21
|
Jefferies & Company Inc.
Brenntag Hold
|08:20
|
Jefferies & Company Inc.
WACKER CHEMIE Hold
|08:19
|
Jefferies & Company Inc.
Symrise Buy
|08:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
Siemens Energy Buy
|08:19
|
Jefferies & Company Inc.
K+S Underperform