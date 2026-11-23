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23.11.2026 10:02:22
DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infineon von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Infineon-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Infineon-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Infineon-Papier bei 16.80 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Infineon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.952 Infineon-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.11.2026 270.48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45.44 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 170.48 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Infineon belief sich zuletzt auf 59.10 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Infineon-Anteile an der Börse XETRA war der 13.03.2000. Zum Börsendebüt des Infineon-Papiers wurde der Erstkurs mit 70.20 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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