DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Siemens Healthineers-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Siemens Healthineers-Papier bei 57.28 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Siemens Healthineers-Papier investiert hätte, hätte er nun 17.458 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.09.2026 675.45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38.69 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 32.45 Prozent.

Am Markt war Siemens Healthineers jüngst 43.65 Mrd. Euro wert. Die Siemens Healthineers-Aktie ging am 16.03.2018 an die Börse XETRA. Das Siemens Healthineers-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 29.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch