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22.07.2026 11:12:58
Iberdrola SA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Geschäftszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege etwas über seiner und über der Konsensschätzung, schrieb Fernando Garcia in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Gleiches gelte für das bereinigte Nettoergebnis des spanischen Versorgers./rob/bek/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 02:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 02:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 02:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
21.41 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.59%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
21.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.06%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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