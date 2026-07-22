Iberdrola 19.80 CHF 0.28% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Geschäftszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege etwas über seiner und über der Konsensschätzung, schrieb Fernando Garcia in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Gleiches gelte für das bereinigte Nettoergebnis des spanischen Versorgers./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 02:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 02:49 / EDT



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