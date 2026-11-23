Am 23.11.2023 wurden Lenzing-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren Lenzing-Anteile an diesem Tag 29.92 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Lenzing-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 334.253 Lenzing-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Lenzing-Papiers auf 9.74 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’255.62 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 67.44 Prozent verringert.

Lenzing war somit zuletzt am Markt 714.67 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch