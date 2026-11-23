Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sanofi Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi nach einem Medienbericht über eine mögliche Übernahme von Insmed mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Spezialist für schwere und seltene Erkrankungen erfülle ihrer Ansicht nach viele Kriterien von Sanofi, schrieb Luisa Hector am Freitagabend. Sie erwartet eine Rendite von 8 Prozent, wenn Insmed für 35 Milliarden US-Dollar übernommen werden sollte./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
82.59 €
|
Abst. Kursziel*:
27.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
85.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.17%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|08:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|08:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|08:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|78.18
|0.68%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:32
|
Deutsche Bank AG
Bayer Buy
|09:22
|
Deutsche Bank AG
National Grid Hold
|09:13
|
Deutsche Bank AG
Iberdrola Buy
|09:03
|
Deutsche Bank AG
Engie Buy
|09:03
|
Deutsche Bank AG
Enel Hold
|09:00
|
Deutsche Bank AG
RWE Buy
|08:48
|
Deutsche Bank AG
E.ON Buy